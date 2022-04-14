Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wrapped fragSOL (WFRAGSOL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Informasjon Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem. Offisiell nettside: https://fragmetric.xyz Teknisk dokument: https://docs.fragmetric.xyz Kjøp WFRAGSOL nå!

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped fragSOL (WFRAGSOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 56.14M Total forsyning: $ 234.38K Sirkulerende forsyning: $ 234.38K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 56.14M All-time high: $ 271.8 All-Time Low: $ 100.68 Nåværende pris: $ 239.27

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WFRAGSOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WFRAGSOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

