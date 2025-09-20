Dagens Wrapped fragSOL livepris er 255.01 USD. Spor prisoppdateringer for WFRAGSOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WFRAGSOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Wrapped fragSOL livepris er 255.01 USD. Spor prisoppdateringer for WFRAGSOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WFRAGSOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om WFRAGSOL

WFRAGSOL Prisinformasjon

WFRAGSOL teknisk dokument

WFRAGSOL Offisiell nettside

WFRAGSOL tokenomics

WFRAGSOL Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Wrapped fragSOL Logo

Wrapped fragSOL Pris (WFRAGSOL)

Ikke oppført

1 WFRAGSOL til USD livepris:

$255.03
$255.03$255.03
-3.60%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:48:15 (UTC+8)

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 252.66
$ 252.66$ 252.66
24 timer lav
$ 264.83
$ 264.83$ 264.83
24 timer høy

$ 252.66
$ 252.66$ 252.66

$ 264.83
$ 264.83$ 264.83

$ 271.8
$ 271.8$ 271.8

$ 100.68
$ 100.68$ 100.68

-0.91%

-3.67%

-2.46%

-2.46%

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) sanntidsprisen er $255.01. I løpet av de siste 24 timene har WFRAGSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 252.66 og et toppnivå på $ 264.83, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WFRAGSOL er $ 271.8, mens den rekordlave prisen er $ 100.68.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WFRAGSOL endret seg med -0.91% i løpet av den siste timen, -3.67% over 24 timer og -2.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Markedsinformasjon

$ 60.10M
$ 60.10M$ 60.10M

--
----

$ 60.10M
$ 60.10M$ 60.10M

235.68K
235.68K 235.68K

235,675.019257612
235,675.019257612 235,675.019257612

Nåværende markedsverdi på Wrapped fragSOL er $ 60.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WFRAGSOL er 235.68K, med en total tilgang på 235675.019257612. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.10M.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Wrapped fragSOL til USD ble $ -9.7415036029187.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Wrapped fragSOL til USD ble $ +69.6763312980.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Wrapped fragSOL til USD ble $ +56.8164320080.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Wrapped fragSOL til USD ble $ +112.3933133250899.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -9.7415036029187-3.67%
30 dager$ +69.6763312980+27.32%
60 dager$ +56.8164320080+22.28%
90 dager$ +112.3933133250899+78.81%

Hva er Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

Fragmetric is a native liquid (re)staking station on Solana that aims to improve the economic potential and security of the Solana ecosystem. Fragmetric succeeded in carrying out NCN reward distribution by utilizing Solana's token extension. Additionally, Fragmetric created useful solutions, such as the Normalized Token Program, for utilizing various LSTs in restaking platforms. The goal of Fragmetric is to create a safe, open, and incredibly effective restaking system that empowers users and supports the stability of the Solana restaking ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Wrapped fragSOL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wrapped fragSOL.

Sjekk Wrapped fragSOLprisprognosen nå!

WFRAGSOL til lokale valutaer

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WFRAGSOL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Wrapped fragSOL (WFRAGSOL)

Hvor mye er Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) verdt i dag?
Live WFRAGSOL prisen i USD er 255.01 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WFRAGSOL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WFRAGSOL til USD er $ 255.01. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Wrapped fragSOL?
Markedsverdien for WFRAGSOL er $ 60.10M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WFRAGSOL?
Den sirkulerende forsyningen av WFRAGSOL er 235.68K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWFRAGSOL ?
WFRAGSOL oppnådde en ATH-pris på 271.8 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WFRAGSOL?
WFRAGSOL så en ATL-pris på 100.68 USD.
Hva er handelsvolumet til WFRAGSOL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WFRAGSOL er -- USD.
Vil WFRAGSOL gå høyere i år?
WFRAGSOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WFRAGSOL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:48:15 (UTC+8)

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.