Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 252.66 24 timer høy $ 264.83 All Time High $ 271.8 Laveste pris $ 100.68 Prisendring (1H) -0.91% Prisendring (1D) -3.67% Prisendring (7D) -2.46%

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) sanntidsprisen er $255.01. I løpet av de siste 24 timene har WFRAGSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 252.66 og et toppnivå på $ 264.83, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WFRAGSOL er $ 271.8, mens den rekordlave prisen er $ 100.68.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WFRAGSOL endret seg med -0.91% i løpet av den siste timen, -3.67% over 24 timer og -2.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped fragSOL (WFRAGSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 60.10M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 60.10M Opplagsforsyning 235.68K Total forsyning 235,675.019257612

Nåværende markedsverdi på Wrapped fragSOL er $ 60.10M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WFRAGSOL er 235.68K, med en total tilgang på 235675.019257612. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.10M.