Wrapped Energi (WNRG) Informasjon Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future. Offisiell nettside: https://www.energi.world/ Kjøp WNRG nå!

Wrapped Energi (WNRG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped Energi (WNRG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 489.46K $ 489.46K $ 489.46K Total forsyning: $ 13.32M $ 13.32M $ 13.32M Sirkulerende forsyning: $ 13.32M $ 13.32M $ 13.32M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 489.46K $ 489.46K $ 489.46K All-time high: $ 1.57 $ 1.57 $ 1.57 All-Time Low: $ 0.02340507 $ 0.02340507 $ 0.02340507 Nåværende pris: $ 0.03681643 $ 0.03681643 $ 0.03681643 Lær mer om Wrapped Energi (WNRG) pris

Wrapped Energi (WNRG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped Energi (WNRG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WNRG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WNRG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WNRGs tokenomics, kan du utforske WNRG tokenets livepris!

