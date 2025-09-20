Wrapped Energi (WNRG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03629776 $ 0.03629776 $ 0.03629776 24 timer lav $ 0.03701424 $ 0.03701424 $ 0.03701424 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03629776$ 0.03629776 $ 0.03629776 24 timer høy $ 0.03701424$ 0.03701424 $ 0.03701424 All Time High $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 Laveste pris $ 0.02340507$ 0.02340507 $ 0.02340507 Prisendring (1H) +1.45% Prisendring (1D) +1.67% Prisendring (7D) +8.74% Prisendring (7D) +8.74%

Wrapped Energi (WNRG) sanntidsprisen er $0.03716905. I løpet av de siste 24 timene har WNRG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03629776 og et toppnivå på $ 0.03701424, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WNRG er $ 1.57, mens den rekordlave prisen er $ 0.02340507.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WNRG endret seg med +1.45% i løpet av den siste timen, +1.67% over 24 timer og +8.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped Energi (WNRG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 493.70K$ 493.70K $ 493.70K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 493.70K$ 493.70K $ 493.70K Opplagsforsyning 13.46M 13.46M 13.46M Total forsyning 13,459,204.50284412 13,459,204.50284412 13,459,204.50284412

Nåværende markedsverdi på Wrapped Energi er $ 493.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WNRG er 13.46M, med en total tilgang på 13459204.50284412. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 493.70K.