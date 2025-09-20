Dagens Wrapped Energi livepris er 0.03716905 USD. Spor prisoppdateringer for WNRG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WNRG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Wrapped Energi livepris er 0.03716905 USD. Spor prisoppdateringer for WNRG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WNRG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Wrapped Energi Pris (WNRG)

1 WNRG til USD livepris:

$0.03716905
$0.03716905
+1.60%1D
Wrapped Energi (WNRG) Live prisdiagram
Wrapped Energi (WNRG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03629776
$ 0.03629776$ 0.03629776
24 timer lav
$ 0.03701424
$ 0.03701424$ 0.03701424
24 timer høy

$ 0.03629776
$ 0.03629776$ 0.03629776

$ 0.03701424
$ 0.03701424$ 0.03701424

$ 1.57
$ 1.57$ 1.57

$ 0.02340507
$ 0.02340507$ 0.02340507

+1.45%

+1.67%

+8.74%

+8.74%

Wrapped Energi (WNRG) sanntidsprisen er $0.03716905. I løpet av de siste 24 timene har WNRG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03629776 og et toppnivå på $ 0.03701424, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WNRG er $ 1.57, mens den rekordlave prisen er $ 0.02340507.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WNRG endret seg med +1.45% i løpet av den siste timen, +1.67% over 24 timer og +8.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped Energi (WNRG) Markedsinformasjon

$ 493.70K
$ 493.70K$ 493.70K

--
----

$ 493.70K
$ 493.70K$ 493.70K

13.46M
13.46M 13.46M

13,459,204.50284412
13,459,204.50284412 13,459,204.50284412

Nåværende markedsverdi på Wrapped Energi er $ 493.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WNRG er 13.46M, med en total tilgang på 13459204.50284412. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 493.70K.

Wrapped Energi (WNRG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Wrapped Energi til USD ble $ +0.00061163.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Wrapped Energi til USD ble $ +0.0011917921.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Wrapped Energi til USD ble $ +0.0029711563.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Wrapped Energi til USD ble $ -0.00058496830747917.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00061163+1.67%
30 dager$ +0.0011917921+3.21%
60 dager$ +0.0029711563+7.99%
90 dager$ -0.00058496830747917-1.54%

Hva er Wrapped Energi (WNRG)

Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Wrapped Energi (WNRG) Ressurs

Offisiell nettside

Wrapped Energi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wrapped Energi (WNRG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wrapped Energi (WNRG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wrapped Energi.

Sjekk Wrapped Energiprisprognosen nå!

WNRG til lokale valutaer

Wrapped Energi (WNRG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wrapped Energi (WNRG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WNRG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Wrapped Energi (WNRG)

Hvor mye er Wrapped Energi (WNRG) verdt i dag?
Live WNRG prisen i USD er 0.03716905 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WNRG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WNRG til USD er $ 0.03716905. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Wrapped Energi?
Markedsverdien for WNRG er $ 493.70K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WNRG?
Den sirkulerende forsyningen av WNRG er 13.46M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWNRG ?
WNRG oppnådde en ATH-pris på 1.57 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WNRG?
WNRG så en ATL-pris på 0.02340507 USD.
Hva er handelsvolumet til WNRG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WNRG er -- USD.
Vil WNRG gå høyere i år?
WNRG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WNRG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Wrapped Energi (WNRG) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

