Wrapped Elephant pris i dag

Sanntids Wrapped Elephant (WELEPHANT) pris i dag er $ 0.00425335, med en 4.41% endring de siste 24 timene. Nåværende WELEPHANT til USD konverteringssats er $ 0.00425335 per WELEPHANT.

Wrapped Elephant rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 121,574, med en sirkulerende forsyning på 28.77M WELEPHANT. I løpet av de siste 24 timene WELEPHANT har den blitt handlet mellom $ 0.00407371(laveste) og $ 0.00429817 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00642276, mens tidenes laveste notering var $ 0.0039148.

Kortsiktig har WELEPHANT beveget seg +0.64% i løpet av den siste timen og -6.14% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 121.57K$ 121.57K $ 121.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 121.57K$ 121.57K $ 121.57K Opplagsforsyning 28.77M 28.77M 28.77M Total forsyning 28,771,255.10618528 28,771,255.10618528 28,771,255.10618528

