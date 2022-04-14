Wrapped eETH (WEETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wrapped eETH (WEETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wrapped eETH (WEETH) Informasjon Ether.fi's eETH is a decentralized, non-custodial liquid staking token that enables Ethereum holders to earn staking rewards while maintaining full liquidity and control over their assets. eETH along with its wrapped non-rebasing version, weETH, integrates seamlessly with the Ethereum ecosystem, offering users a flexible and secure way to contribute to network validation and participate in the DeFi space. Offisiell nettside: https://www.ether.fi/ Teknisk dokument: https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper Kjøp WEETH nå!

Wrapped eETH (WEETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped eETH (WEETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.11B $ 11.11B $ 11.11B Total forsyning: $ 2.46M $ 2.46M $ 2.46M Sirkulerende forsyning: $ 2.46M $ 2.46M $ 2.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.11B $ 11.11B $ 11.11B All-time high: $ 5,296.78 $ 5,296.78 $ 5,296.78 All-Time Low: $ 1,505.24 $ 1,505.24 $ 1,505.24 Nåværende pris: $ 4,523.65 $ 4,523.65 $ 4,523.65 Lær mer om Wrapped eETH (WEETH) pris

Wrapped eETH (WEETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped eETH (WEETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WEETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WEETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WEETHs tokenomics, kan du utforske WEETH tokenets livepris!

