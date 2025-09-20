Wrapped eETH (WEETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,779.37 $ 4,779.37 $ 4,779.37 24 timer lav $ 4,942.92 $ 4,942.92 $ 4,942.92 24 timer høy 24 timer lav $ 4,779.37$ 4,779.37 $ 4,779.37 24 timer høy $ 4,942.92$ 4,942.92 $ 4,942.92 All Time High $ 5,296.78$ 5,296.78 $ 5,296.78 Laveste pris $ 1,505.24$ 1,505.24 $ 1,505.24 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -2.89% Prisendring (7D) -5.20% Prisendring (7D) -5.20%

Wrapped eETH (WEETH) sanntidsprisen er $4,797.18. I løpet av de siste 24 timene har WEETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,779.37 og et toppnivå på $ 4,942.92, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WEETH er $ 5,296.78, mens den rekordlave prisen er $ 1,505.24.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WEETH endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -2.89% over 24 timer og -5.20% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped eETH (WEETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.81B$ 11.81B $ 11.81B Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.81B$ 11.81B $ 11.81B Opplagsforsyning 2.46M 2.46M 2.46M Total forsyning 2,462,031.526000266 2,462,031.526000266 2,462,031.526000266

Nåværende markedsverdi på Wrapped eETH er $ 11.81B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WEETH er 2.46M, med en total tilgang på 2462031.526000266. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.81B.