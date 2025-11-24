Wrapped DOR pris i dag

Sanntids Wrapped DOR (WDOR) pris i dag er $ 0.00289409, med en 3.09% endring de siste 24 timene. Nåværende WDOR til USD konverteringssats er $ 0.00289409 per WDOR.

Wrapped DOR rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 72,280, med en sirkulerende forsyning på 25.00M WDOR. I løpet av de siste 24 timene WDOR har den blitt handlet mellom $ 0.00279865(laveste) og $ 0.00302001 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00916377, mens tidenes laveste notering var $ 0.00013164.

Kortsiktig har WDOR beveget seg +0.63% i løpet av den siste timen og -3.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped DOR (WDOR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 72.28K$ 72.28K $ 72.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 72.28K$ 72.28K $ 72.28K Opplagsforsyning 25.00M 25.00M 25.00M Total forsyning 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Wrapped DOR er $ 72.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WDOR er 25.00M, med en total tilgang på 25000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 72.28K.