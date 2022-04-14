Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wrapped Cygnus USD (WCGUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Informasjon Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provides services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives. Offisiell nettside: https://www.cygnus.finance/ Teknisk dokument: https://wiki.cygnus.finance/whitepaper Kjøp WCGUSD nå!

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped Cygnus USD (WCGUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.64M $ 8.64M $ 8.64M Total forsyning: $ 7.56M $ 7.56M $ 7.56M Sirkulerende forsyning: $ 7.56M $ 7.56M $ 7.56M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.64M $ 8.64M $ 8.64M All-time high: $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 All-Time Low: $ 0.886236 $ 0.886236 $ 0.886236 Nåværende pris: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Lær mer om Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) pris

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WCGUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WCGUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WCGUSDs tokenomics, kan du utforske WCGUSD tokenets livepris!

WCGUSD prisforutsigelse Vil du vite hvor WCGUSD kan være på vei? Vår WCGUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WCGUSD tokenets prisforutsigelse nå!

