Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24 timer lav $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 24 timer høy 24 timer lav $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 24 timer høy $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 All Time High $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 Laveste pris $ 0.886236$ 0.886236 $ 0.886236 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.64% Prisendring (7D) -1.56% Prisendring (7D) -1.56%

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) sanntidsprisen er $1.15. I løpet av de siste 24 timene har WCGUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.15 og et toppnivå på $ 1.16, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WCGUSD er $ 1.26, mens den rekordlave prisen er $ 0.886236.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WCGUSD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.64% over 24 timer og -1.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.69M$ 8.69M $ 8.69M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.69M$ 8.69M $ 8.69M Opplagsforsyning 7.56M 7.56M 7.56M Total forsyning 7,555,224.280788 7,555,224.280788 7,555,224.280788

Nåværende markedsverdi på Wrapped Cygnus USD er $ 8.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WCGUSD er 7.56M, med en total tilgang på 7555224.280788. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.69M.