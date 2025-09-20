Dagens Wrapped Cygnus USD livepris er 1.15 USD. Spor prisoppdateringer for WCGUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WCGUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Wrapped Cygnus USD livepris er 1.15 USD. Spor prisoppdateringer for WCGUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WCGUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Wrapped Cygnus USD Pris (WCGUSD)

1 WCGUSD til USD livepris:

$1.15
$1.15
-0.60%1D
Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:48:00 (UTC+8)

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.15
$ 1.15
24 timer lav
$ 1.16
$ 1.16
24 timer høy

$ 1.15
$ 1.15

$ 1.16
$ 1.16

$ 1.26
$ 1.26

$ 0.886236
$ 0.886236

--

-0.64%

-1.56%

-1.56%

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) sanntidsprisen er $1.15. I løpet av de siste 24 timene har WCGUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.15 og et toppnivå på $ 1.16, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WCGUSD er $ 1.26, mens den rekordlave prisen er $ 0.886236.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WCGUSD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.64% over 24 timer og -1.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Markedsinformasjon

$ 8.69M
$ 8.69M

--
----

$ 8.69M
$ 8.69M

7.56M
7.56M

7,555,224.280788
7,555,224.280788

Nåværende markedsverdi på Wrapped Cygnus USD er $ 8.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WCGUSD er 7.56M, med en total tilgang på 7555224.280788. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.69M.

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Wrapped Cygnus USD til USD ble $ -0.007498232363223.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Wrapped Cygnus USD til USD ble $ +0.0141165950.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Wrapped Cygnus USD til USD ble $ +0.0023736000.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Wrapped Cygnus USD til USD ble $ +0.0039895334461225.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.007498232363223-0.64%
30 dager$ +0.0141165950+1.23%
60 dager$ +0.0023736000+0.21%
90 dager$ +0.0039895334461225+0.35%

Hva er Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)

Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provides services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives.

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Wrapped Cygnus USD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wrapped Cygnus USD.

Sjekk Wrapped Cygnus USDprisprognosen nå!

WCGUSD til lokale valutaer

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WCGUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)

Hvor mye er Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) verdt i dag?
Live WCGUSD prisen i USD er 1.15 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WCGUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WCGUSD til USD er $ 1.15. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Wrapped Cygnus USD?
Markedsverdien for WCGUSD er $ 8.69M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WCGUSD?
Den sirkulerende forsyningen av WCGUSD er 7.56M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWCGUSD ?
WCGUSD oppnådde en ATH-pris på 1.26 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WCGUSD?
WCGUSD så en ATL-pris på 0.886236 USD.
Hva er handelsvolumet til WCGUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WCGUSD er -- USD.
Vil WCGUSD gå høyere i år?
WCGUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WCGUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:48:00 (UTC+8)

Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

