Wrapped CTC (WCTC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wrapped CTC (WCTC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wrapped CTC (WCTC) Informasjon WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity. Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN). Offisiell nettside: https://creditcoin.org/ Kjøp WCTC nå!

Wrapped CTC (WCTC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped CTC (WCTC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M Total forsyning: $ 6.11M $ 6.11M $ 6.11M Sirkulerende forsyning: $ 6.11M $ 6.11M $ 6.11M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.43M $ 1.43M $ 1.43M All-time high: $ 0.369622 $ 0.369622 $ 0.369622 All-Time Low: $ 0.186205 $ 0.186205 $ 0.186205 Nåværende pris: $ 0.235077 $ 0.235077 $ 0.235077 Lær mer om Wrapped CTC (WCTC) pris

Wrapped CTC (WCTC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped CTC (WCTC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WCTC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WCTC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WCTCs tokenomics, kan du utforske WCTC tokenets livepris!

WCTC prisforutsigelse Vil du vite hvor WCTC kan være på vei? Vår WCTC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WCTC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!