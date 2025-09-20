Wrapped Centrifuge (WCFG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.280206 $ 0.280206 $ 0.280206 24 timer lav $ 0.302761 $ 0.302761 $ 0.302761 24 timer høy 24 timer lav $ 0.280206$ 0.280206 $ 0.280206 24 timer høy $ 0.302761$ 0.302761 $ 0.302761 All Time High $ 2.55$ 2.55 $ 2.55 Laveste pris $ 0.098329$ 0.098329 $ 0.098329 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -5.04% Prisendring (7D) -6.66% Prisendring (7D) -6.66%

Wrapped Centrifuge (WCFG) sanntidsprisen er $0.284805. I løpet av de siste 24 timene har WCFG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.280206 og et toppnivå på $ 0.302761, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WCFG er $ 2.55, mens den rekordlave prisen er $ 0.098329.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WCFG endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -5.04% over 24 timer og -6.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped Centrifuge (WCFG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 109.52M$ 109.52M $ 109.52M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 109.52M$ 109.52M $ 109.52M Opplagsforsyning 384.54M 384.54M 384.54M Total forsyning 384,540,590.1098148 384,540,590.1098148 384,540,590.1098148

Nåværende markedsverdi på Wrapped Centrifuge er $ 109.52M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WCFG er 384.54M, med en total tilgang på 384540590.1098148. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 109.52M.