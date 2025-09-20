Wrapped BNB (WBNB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 975.63 24 timer høy $ 1,001.74 All Time High $ 1,004.6 Laveste pris $ 23.6 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.05% Prisendring (7D) +6.36%

Wrapped BNB (WBNB) sanntidsprisen er $986.44. I løpet av de siste 24 timene har WBNB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 975.63 og et toppnivå på $ 1,001.74, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WBNB er $ 1,004.6, mens den rekordlave prisen er $ 23.6.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WBNB endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og +6.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped BNB (WBNB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.29B Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.29B Opplagsforsyning 1.31M Total forsyning 1,307,513.272609133

Nåværende markedsverdi på Wrapped BNB er $ 1.29B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WBNB er 1.31M, med en total tilgang på 1307513.272609133. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.29B.