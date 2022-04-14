Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) tokenomics
What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade.
What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders.
History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021.
What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers.
What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards.
Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet WBLT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange WBLT tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår WBLTs tokenomics, kan du utforske WBLT tokenets livepris!
