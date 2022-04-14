Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Informasjon What is the project about? BMX by Morphex is an emerging decentralized exchange on Base, offering spot and perpetual futures trading while requiring only a wallet connection to trade. What makes your project unique? With unique tokenomics, BMX is able to create a strong "flywheel" effect for liquidity providers to further attract more liquidity for traders. History of your project. BMX is a perpetual DEX created by Morphex and deployed on Base. The Morphex team has been working on the original protocol on Fantom since September 2021. What’s next for your project? We aim to become the leading perpetual DEX on Base while also displaying our innovative tokenomics that improve capital efficiency for token holders and liquidity providers. What can your token be used for? Wrapped BLT is the auto-compounding wrapper for BLT, which is an index of blue-chip crypto assets that earns fees from spot and margin trading. With wBLT, you can provide liquidity for BMX-wBLT to earn more rewards. Offisiell nettside: https://www.morphex.trade/ Kjøp WBLT nå!

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Total forsyning: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Sirkulerende forsyning: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M All-time high: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 All-Time Low: $ 0.719217 $ 0.719217 $ 0.719217 Nåværende pris: $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 Lær mer om Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) pris

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WBLT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WBLT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WBLTs tokenomics, kan du utforske WBLT tokenets livepris!

WBLT prisforutsigelse Vil du vite hvor WBLT kan være på vei? Vår WBLT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WBLT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!