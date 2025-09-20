Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 24 timer lav $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 24 timer høy 24 timer lav $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 24 timer høy $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 All Time High $ 2.08$ 2.08 $ 2.08 Laveste pris $ 0.719217$ 0.719217 $ 0.719217 Prisendring (1H) -0.08% Prisendring (1D) +0.80% Prisendring (7D) -1.65% Prisendring (7D) -1.65%

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) sanntidsprisen er $1.31. I løpet av de siste 24 timene har WBLT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.26 og et toppnivå på $ 1.33, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WBLT er $ 2.08, mens den rekordlave prisen er $ 0.719217.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WBLT endret seg med -0.08% i løpet av den siste timen, +0.80% over 24 timer og -1.65% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped BMX Liquidity Token (WBLT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M Opplagsforsyning 1.28M 1.28M 1.28M Total forsyning 1,276,497.854637619 1,276,497.854637619 1,276,497.854637619

Nåværende markedsverdi på Wrapped BMX Liquidity Token er $ 1.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WBLT er 1.28M, med en total tilgang på 1276497.854637619. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.67M.