Wrapped Beacon ETH (WBETH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wrapped Beacon ETH (WBETH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Wrapped Beacon ETH (WBETH) Informasjon WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking. WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued. On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees. Offisiell nettside: https://www.binance.com/en/wbeth

Wrapped Beacon ETH (WBETH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped Beacon ETH (WBETH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.79B Total forsyning: $ 3.26M Sirkulerende forsyning: $ 3.26M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.79B All-time high: $ 5,330.78 All-Time Low: $ 1,501.6 Nåværende pris: $ 4,535.83

Wrapped Beacon ETH (WBETH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped Beacon ETH (WBETH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WBETH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WBETH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WBETHs tokenomics, kan du utforske WBETH tokenets livepris!

WBETH prisforutsigelse Vil du vite hvor WBETH kan være på vei? Vår WBETH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

