Wrapped Beacon ETH (WBETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4,791.48 $ 4,791.48 $ 4,791.48 24 timer lav $ 4,960.24 $ 4,960.24 $ 4,960.24 24 timer høy 24 timer lav $ 4,791.48$ 4,791.48 $ 4,791.48 24 timer høy $ 4,960.24$ 4,960.24 $ 4,960.24 All Time High $ 5,330.78$ 5,330.78 $ 5,330.78 Laveste pris $ 1,501.6$ 1,501.6 $ 1,501.6 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -2.89% Prisendring (7D) -5.29% Prisendring (7D) -5.29%

Wrapped Beacon ETH (WBETH) sanntidsprisen er $4,809.79. I løpet av de siste 24 timene har WBETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,791.48 og et toppnivå på $ 4,960.24, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WBETH er $ 5,330.78, mens den rekordlave prisen er $ 1,501.6.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WBETH endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -2.89% over 24 timer og -5.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped Beacon ETH (WBETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.22B$ 15.22B $ 15.22B Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.22B$ 15.22B $ 15.22B Opplagsforsyning 3.16M 3.16M 3.16M Total forsyning 3,164,193.495541933 3,164,193.495541933 3,164,193.495541933

Nåværende markedsverdi på Wrapped Beacon ETH er $ 15.22B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WBETH er 3.16M, med en total tilgang på 3164193.495541933. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.22B.