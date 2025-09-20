Dagens Wrapped Beacon ETH livepris er 4,809.79 USD. Spor prisoppdateringer for WBETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WBETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Wrapped Beacon ETH livepris er 4,809.79 USD. Spor prisoppdateringer for WBETH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WBETH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Wrapped Beacon ETH Pris (WBETH)

1 WBETH til USD livepris:

$4,816.25
$4,816.25$4,816.25
-2.80%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Wrapped Beacon ETH (WBETH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:47:36 (UTC+8)

Wrapped Beacon ETH (WBETH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 4,791.48
$ 4,791.48$ 4,791.48
24 timer lav
$ 4,960.24
$ 4,960.24$ 4,960.24
24 timer høy

$ 4,791.48
$ 4,791.48$ 4,791.48

$ 4,960.24
$ 4,960.24$ 4,960.24

$ 5,330.78
$ 5,330.78$ 5,330.78

$ 1,501.6
$ 1,501.6$ 1,501.6

-0.12%

-2.89%

-5.29%

-5.29%

Wrapped Beacon ETH (WBETH) sanntidsprisen er $4,809.79. I løpet av de siste 24 timene har WBETH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4,791.48 og et toppnivå på $ 4,960.24, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WBETH er $ 5,330.78, mens den rekordlave prisen er $ 1,501.6.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WBETH endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -2.89% over 24 timer og -5.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped Beacon ETH (WBETH) Markedsinformasjon

$ 15.22B
$ 15.22B$ 15.22B

--
----

$ 15.22B
$ 15.22B$ 15.22B

3.16M
3.16M 3.16M

3,164,193.495541933
3,164,193.495541933 3,164,193.495541933

Nåværende markedsverdi på Wrapped Beacon ETH er $ 15.22B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WBETH er 3.16M, med en total tilgang på 3164193.495541933. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.22B.

Wrapped Beacon ETH (WBETH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Wrapped Beacon ETH til USD ble $ -143.4925973101.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Wrapped Beacon ETH til USD ble $ +157.0651353870.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Wrapped Beacon ETH til USD ble $ +943.3051534010.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Wrapped Beacon ETH til USD ble $ +2,378.6774061260776.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -143.4925973101-2.89%
30 dager$ +157.0651353870+3.27%
60 dager$ +943.3051534010+19.61%
90 dager$ +2,378.6774061260776+97.84%

Hva er Wrapped Beacon ETH (WBETH)

WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking. WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued. On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Wrapped Beacon ETH (WBETH) Ressurs

Offisiell nettside

Wrapped Beacon ETH Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wrapped Beacon ETH (WBETH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wrapped Beacon ETH (WBETH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wrapped Beacon ETH.

Sjekk Wrapped Beacon ETHprisprognosen nå!

WBETH til lokale valutaer

Wrapped Beacon ETH (WBETH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wrapped Beacon ETH (WBETH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WBETH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Wrapped Beacon ETH (WBETH)

Hvor mye er Wrapped Beacon ETH (WBETH) verdt i dag?
Live WBETH prisen i USD er 4,809.79 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WBETH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WBETH til USD er $ 4,809.79. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Wrapped Beacon ETH?
Markedsverdien for WBETH er $ 15.22B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WBETH?
Den sirkulerende forsyningen av WBETH er 3.16M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWBETH ?
WBETH oppnådde en ATH-pris på 5,330.78 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WBETH?
WBETH så en ATL-pris på 1,501.6 USD.
Hva er handelsvolumet til WBETH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WBETH er -- USD.
Vil WBETH gå høyere i år?
WBETH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WBETH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.