Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.097 $ 1.097 $ 1.097 24 timer lav $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 24 timer høy 24 timer lav $ 1.097$ 1.097 $ 1.097 24 timer høy $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 All Time High $ 4.56$ 4.56 $ 4.56 Laveste pris $ 0.138809$ 0.138809 $ 0.138809 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -6.30% Prisendring (7D) -19.75% Prisendring (7D) -19.75%

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) sanntidsprisen er $1.1. I løpet av de siste 24 timene har WAAC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.097 og et toppnivå på $ 1.18, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAAC er $ 4.56, mens den rekordlave prisen er $ 0.138809.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAAC endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -6.30% over 24 timer og -19.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped AyeAyeCoin (WAAC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.60M$ 6.60M $ 6.60M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.60M$ 6.60M $ 6.60M Opplagsforsyning 6.00M 6.00M 6.00M Total forsyning 6,000,000.0 6,000,000.0 6,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Wrapped AyeAyeCoin er $ 6.60M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAAC er 6.00M, med en total tilgang på 6000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.60M.