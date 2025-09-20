Dagens Wrapped AVAX livepris er 33.82 USD. Spor prisoppdateringer for WAVAX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WAVAX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Wrapped AVAX livepris er 33.82 USD. Spor prisoppdateringer for WAVAX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WAVAX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Wrapped AVAX Pris (WAVAX)

1 WAVAX til USD livepris:

$33.83
$33.83
-4.40%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
Wrapped AVAX (WAVAX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:47:28 (UTC+8)

Wrapped AVAX (WAVAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 33.54
$ 33.54
24 timer lav
$ 35.57
$ 35.57
24 timer høy

$ 33.54
$ 33.54

$ 35.57
$ 35.57

$ 2,000.68
$ 2,000.68

$ 7.91
$ 7.91

-0.12%

-4.43%

+16.64%

+16.64%

Wrapped AVAX (WAVAX) sanntidsprisen er $33.82. I løpet av de siste 24 timene har WAVAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 33.54 og et toppnivå på $ 35.57, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAVAX er $ 2,000.68, mens den rekordlave prisen er $ 7.91.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAVAX endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -4.43% over 24 timer og +16.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped AVAX (WAVAX) Markedsinformasjon

$ 477.78M
$ 477.78M

--
--

$ 474.56M
$ 474.56M

14.12M
14.12M

14,029,478.13336334
14,029,478.13336334

Nåværende markedsverdi på Wrapped AVAX er $ 477.78M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAVAX er 14.12M, med en total tilgang på 14029478.13336334. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 474.56M.

Wrapped AVAX (WAVAX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Wrapped AVAX til USD ble $ -1.56832199975561.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Wrapped AVAX til USD ble $ +14.8237253680.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Wrapped AVAX til USD ble $ +11.1725621340.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Wrapped AVAX til USD ble $ +17.031320579332924.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -1.56832199975561-4.43%
30 dager$ +14.8237253680+43.83%
60 dager$ +11.1725621340+33.04%
90 dager$ +17.031320579332924+101.45%

Hva er Wrapped AVAX (WAVAX)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Wrapped AVAX (WAVAX) Ressurs

Wrapped AVAX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Wrapped AVAX (WAVAX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wrapped AVAX (WAVAX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wrapped AVAX.

Sjekk Wrapped AVAXprisprognosen nå!

WAVAX til lokale valutaer

Wrapped AVAX (WAVAX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Wrapped AVAX (WAVAX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WAVAX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Wrapped AVAX (WAVAX)

Hvor mye er Wrapped AVAX (WAVAX) verdt i dag?
Live WAVAX prisen i USD er 33.82 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WAVAX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WAVAX til USD er $ 33.82. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Wrapped AVAX?
Markedsverdien for WAVAX er $ 477.78M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WAVAX?
Den sirkulerende forsyningen av WAVAX er 14.12M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWAVAX ?
WAVAX oppnådde en ATH-pris på 2,000.68 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WAVAX?
WAVAX så en ATL-pris på 7.91 USD.
Hva er handelsvolumet til WAVAX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WAVAX er -- USD.
Vil WAVAX gå høyere i år?
WAVAX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WAVAX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:47:28 (UTC+8)

Wrapped AVAX (WAVAX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.