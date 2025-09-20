Wrapped AVAX (WAVAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 33.54 $ 33.54 $ 33.54 24 timer lav $ 35.57 $ 35.57 $ 35.57 24 timer høy 24 timer lav $ 33.54$ 33.54 $ 33.54 24 timer høy $ 35.57$ 35.57 $ 35.57 All Time High $ 2,000.68$ 2,000.68 $ 2,000.68 Laveste pris $ 7.91$ 7.91 $ 7.91 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -4.43% Prisendring (7D) +16.64% Prisendring (7D) +16.64%

Wrapped AVAX (WAVAX) sanntidsprisen er $33.82. I løpet av de siste 24 timene har WAVAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 33.54 og et toppnivå på $ 35.57, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAVAX er $ 2,000.68, mens den rekordlave prisen er $ 7.91.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAVAX endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -4.43% over 24 timer og +16.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Wrapped AVAX (WAVAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 477.78M$ 477.78M $ 477.78M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 474.56M$ 474.56M $ 474.56M Opplagsforsyning 14.12M 14.12M 14.12M Total forsyning 14,029,478.13336334 14,029,478.13336334 14,029,478.13336334

Nåværende markedsverdi på Wrapped AVAX er $ 477.78M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAVAX er 14.12M, med en total tilgang på 14029478.13336334. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 474.56M.