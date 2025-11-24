Hva er WAPLAUSDT0

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.35M $ 8.35M $ 8.35M Total forsyning: $ 8.30M $ 8.30M $ 8.30M Sirkulerende forsyning: $ 8.30M $ 8.30M $ 8.30M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.35M $ 8.35M $ 8.35M All-time high: $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 All-Time Low: $ 0.988984 $ 0.988984 $ 0.988984 Nåværende pris: $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 Lær mer om Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) pris Kjøp WAPLAUSDT0 nå!

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WAPLAUSDT0 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WAPLAUSDT0 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WAPLAUSDT0s tokenomics, kan du utforske WAPLAUSDT0 tokenets livepris!

