Wrapped Aave Plasma USDT0 pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) pris i dag er $ 1.006, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende WAPLAUSDT0 til USD konverteringssats er $ 1.006 per WAPLAUSDT0.

Wrapped Aave Plasma USDT0 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 8,401,545, med en sirkulerende forsyning på 8.35M WAPLAUSDT0. I løpet av de siste 24 timene WAPLAUSDT0 har den blitt handlet mellom $ 1.005(laveste) og $ 1.006 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.029, mens tidenes laveste notering var $ 0.988984.

Kortsiktig har WAPLAUSDT0 beveget seg +0.03% i løpet av den siste timen og +0.09% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Plasma USDT0 (WAPLAUSDT0) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.40M$ 8.40M $ 8.40M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.40M$ 8.40M $ 8.40M Opplagsforsyning 8.35M 8.35M 8.35M Total forsyning 8,354,356.878712 8,354,356.878712 8,354,356.878712

