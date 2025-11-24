Hva er WAPLAUSDE

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.28K $ 20.28K $ 20.28K Total forsyning: $ 20.27K $ 20.27K $ 20.27K Sirkulerende forsyning: $ 20.27K $ 20.27K $ 20.27K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.28K $ 20.28K $ 20.28K All-time high: $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 All-Time Low: $ 0.956016 $ 0.956016 $ 0.956016 Nåværende pris: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Lær mer om Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) pris Kjøp WAPLAUSDE nå!

Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped Aave Plasma USDe (WAPLAUSDE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WAPLAUSDE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WAPLAUSDE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WAPLAUSDEs tokenomics, kan du utforske WAPLAUSDE tokenets livepris!

