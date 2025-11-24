Wrapped Aave Optimism WETH pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) pris i dag er $ 4,381.62, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende WAOPTWETH til USD konverteringssats er $ 4,381.62 per WAOPTWETH.

Wrapped Aave Optimism WETH rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,130,118, med en sirkulerende forsyning på 156.38 WAOPTWETH. I løpet av de siste 24 timene WAOPTWETH har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 5,168.19, mens tidenes laveste notering var $ 4,005.73.

Kortsiktig har WAOPTWETH beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Optimism WETH (WAOPTWETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 685.35K$ 685.35K $ 685.35K Opplagsforsyning 156.38 156.38 156.38 Total forsyning 156.4135708896914 156.4135708896914 156.4135708896914

Nåværende markedsverdi på Wrapped Aave Optimism WETH er $ 1.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAOPTWETH er 156.38, med en total tilgang på 156.4135708896914. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 685.35K.