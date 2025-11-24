Wrapped Aave Gnosis wstETH pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) pris i dag er $ 3,410.58, med en 2.29% endring de siste 24 timene. Nåværende WAGNOWSTETH til USD konverteringssats er $ 3,410.58 per WAGNOWSTETH.

Wrapped Aave Gnosis wstETH rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,990,883, med en sirkulerende forsyning på 875.30 WAGNOWSTETH. I løpet av de siste 24 timene WAGNOWSTETH har den blitt handlet mellom $ 3,333.56(laveste) og $ 3,464.04 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 5,982.55, mens tidenes laveste notering var $ 3,222.11.

Kortsiktig har WAGNOWSTETH beveget seg -0.71% i løpet av den siste timen og -11.71% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Opplagsforsyning 875.30 875.30 875.30 Total forsyning 875.3000918945156 875.3000918945156 875.3000918945156

Nåværende markedsverdi på Wrapped Aave Gnosis wstETH er $ 2.99M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAGNOWSTETH er 875.30, med en total tilgang på 875.3000918945156. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.99M.