Wrapped Aave Gnosis WETH pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) pris i dag er $ 2,849.76, med en 2.52% endring de siste 24 timene. Nåværende WAGNOWETH til USD konverteringssats er $ 2,849.76 per WAGNOWETH.

Wrapped Aave Gnosis WETH rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,193,277, med en sirkulerende forsyning på 416.79 WAGNOWETH. I løpet av de siste 24 timene WAGNOWETH har den blitt handlet mellom $ 2,779.4(laveste) og $ 2,895.34 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 5,023.11, mens tidenes laveste notering var $ 2,686.5.

Kortsiktig har WAGNOWETH beveget seg -0.89% i løpet av den siste timen og -11.60% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Gnosis WETH (WAGNOWETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.19M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.19M Opplagsforsyning 416.79 Total forsyning 416.788345051421

Nåværende markedsverdi på Wrapped Aave Gnosis WETH er $ 1.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAGNOWETH er 416.79, med en total tilgang på 416.788345051421. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.19M.