Wrapped Aave Gnosis GNO pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) pris i dag er $ 129.29, med en 2.02% endring de siste 24 timene. Nåværende WAGNOGNO til USD konverteringssats er $ 129.29 per WAGNOGNO.

Wrapped Aave Gnosis GNO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 109,428, med en sirkulerende forsyning på 848.77 WAGNOGNO. I løpet av de siste 24 timene WAGNOGNO har den blitt handlet mellom $ 125.79(laveste) og $ 131.86 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 171.93, mens tidenes laveste notering var $ 114.31.

Kortsiktig har WAGNOGNO beveget seg -0.53% i løpet av den siste timen og +1.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Gnosis GNO (WAGNOGNO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 109.43K$ 109.43K $ 109.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 109.43K$ 109.43K $ 109.43K Opplagsforsyning 848.77 848.77 848.77 Total forsyning 848.7740517505218 848.7740517505218 848.7740517505218

