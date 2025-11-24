Wrapped Aave Ethereum WETH pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) pris i dag er $ 2,982.39, med en 2.54% endring de siste 24 timene. Nåværende WAETHWETH til USD konverteringssats er $ 2,982.39 per WAETHWETH.

Wrapped Aave Ethereum WETH rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 97,705,584, med en sirkulerende forsyning på 32.74K WAETHWETH. I løpet av de siste 24 timene WAETHWETH har den blitt handlet mellom $ 2,885.52(laveste) og $ 3,002.5 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 5,206.48, mens tidenes laveste notering var $ 2,767.95.

Kortsiktig har WAETHWETH beveget seg -0.20% i løpet av den siste timen og -17.47% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 97.71M$ 97.71M $ 97.71M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 97.71M$ 97.71M $ 97.71M Opplagsforsyning 32.74K 32.74K 32.74K Total forsyning 32,740.6557548965 32,740.6557548965 32,740.6557548965

Nåværende markedsverdi på Wrapped Aave Ethereum WETH er $ 97.71M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAETHWETH er 32.74K, med en total tilgang på 32740.6557548965. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 97.71M.