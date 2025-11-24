Wrapped Aave Ethereum USDT pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) pris i dag er $ 1.15, med en 0.04% endring de siste 24 timene. Nåværende WAETHUSDT til USD konverteringssats er $ 1.15 per WAETHUSDT.

Wrapped Aave Ethereum USDT rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 142,456,957, med en sirkulerende forsyning på 124.15M WAETHUSDT. I løpet av de siste 24 timene WAETHUSDT har den blitt handlet mellom $ 1.14(laveste) og $ 1.18 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.23, mens tidenes laveste notering var $ 1.033.

Kortsiktig har WAETHUSDT beveget seg +0.01% i løpet av den siste timen og +0.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Ethereum USDT (WAETHUSDT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 142.46M$ 142.46M $ 142.46M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 142.46M$ 142.46M $ 142.46M Opplagsforsyning 124.15M 124.15M 124.15M Total forsyning 124,152,003.092813 124,152,003.092813 124,152,003.092813

