Wrapped Aave Ethereum USDC pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) pris i dag er $ 1.15, med en 0.05% endring de siste 24 timene. Nåværende WAETHUSDC til USD konverteringssats er $ 1.15 per WAETHUSDC.

Wrapped Aave Ethereum USDC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 163,442,199, med en sirkulerende forsyning på 141.69M WAETHUSDC. I løpet av de siste 24 timene WAETHUSDC har den blitt handlet mellom $ 1.15(laveste) og $ 1.18 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.27, mens tidenes laveste notering var $ 0.965606.

Kortsiktig har WAETHUSDC beveget seg +0.02% i løpet av den siste timen og +0.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Ethereum USDC (WAETHUSDC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 163.44M$ 163.44M $ 163.44M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 163.44M$ 163.44M $ 163.44M Opplagsforsyning 141.69M 141.69M 141.69M Total forsyning 141,688,252.071952 141,688,252.071952 141,688,252.071952

Nåværende markedsverdi på Wrapped Aave Ethereum USDC er $ 163.44M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAETHUSDC er 141.69M, med en total tilgang på 141688252.071952. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 163.44M.