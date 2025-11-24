Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) pris i dag er $ 3,446.44, med en 2.48% endring de siste 24 timene. Nåværende WAETHLIDOWSTETH til USD konverteringssats er $ 3,446.44 per WAETHLIDOWSTETH.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,251,093, med en sirkulerende forsyning på 2.10K WAETHLIDOWSTETH. I løpet av de siste 24 timene WAETHLIDOWSTETH har den blitt handlet mellom $ 3,343.02(laveste) og $ 3,484.4 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 6,300.14, mens tidenes laveste notering var $ 3,158.24.

Kortsiktig har WAETHLIDOWSTETH beveget seg -0.57% i løpet av den siste timen og -11.11% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH (WAETHLIDOWSTETH) Markedsinformasjon

Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.25M
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 7.25M
Opplagsforsyning 2.10K
Total forsyning 2,102.409756251833

