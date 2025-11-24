Wrapped Aave Ethereum Lido WETH pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) pris i dag er $ 2,895.82, med en 2.77% endring de siste 24 timene. Nåværende WAETHLIDOWETH til USD konverteringssats er $ 2,895.82 per WAETHLIDOWETH.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,708,390, med en sirkulerende forsyning på 589.52 WAETHLIDOWETH. I løpet av de siste 24 timene WAETHLIDOWETH har den blitt handlet mellom $ 2,809.19(laveste) og $ 2,946.44 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 5,312.72, mens tidenes laveste notering var $ 1,900.47.

Kortsiktig har WAETHLIDOWETH beveget seg -0.41% i løpet av den siste timen og -11.08% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Ethereum Lido WETH (WAETHLIDOWETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Opplagsforsyning 589.52 589.52 589.52 Total forsyning 589.517628767663 589.517628767663 589.517628767663

