Wrapped Aave Ethereum Lido GHO pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) pris i dag er $ 1.024, med en 0.05% endring de siste 24 timene. Nåværende WAETHLIDOGHO til USD konverteringssats er $ 1.024 per WAETHLIDOGHO.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 13,631,626, med en sirkulerende forsyning på 13.31M WAETHLIDOGHO. I løpet av de siste 24 timene WAETHLIDOGHO har den blitt handlet mellom $ 1.021(laveste) og $ 1.051 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.11, mens tidenes laveste notering var $ 0.920237.

Kortsiktig har WAETHLIDOGHO beveget seg +0.04% i løpet av den siste timen og +0.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Ethereum Lido GHO (WAETHLIDOGHO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.63M$ 13.63M $ 13.63M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.63M$ 13.63M $ 13.63M Opplagsforsyning 13.31M 13.31M 13.31M Total forsyning 13,309,986.7599867 13,309,986.7599867 13,309,986.7599867

Nåværende markedsverdi på Wrapped Aave Ethereum Lido GHO er $ 13.63M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAETHLIDOGHO er 13.31M, med en total tilgang på 13309986.7599867. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.63M.