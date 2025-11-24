Wrapped Aave Base wstETH pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) pris i dag er $ 3,422.26, med en 1.92% endring de siste 24 timene. Nåværende WABASWSTETH til USD konverteringssats er $ 3,422.26 per WABASWSTETH.

Wrapped Aave Base wstETH rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 95,791, med en sirkulerende forsyning på 28.08 WABASWSTETH. I løpet av de siste 24 timene WABASWSTETH har den blitt handlet mellom $ 3,347.3(laveste) og $ 3,466.72 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 8,323.65, mens tidenes laveste notering var $ 3,246.07.

Kortsiktig har WABASWSTETH beveget seg +0.17% i løpet av den siste timen og -8.38% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Base wstETH (WABASWSTETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 95.79K$ 95.79K $ 95.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 95.79K$ 95.79K $ 95.79K Opplagsforsyning 28.08 28.08 28.08 Total forsyning 28.07792933658932 28.07792933658932 28.07792933658932

Nåværende markedsverdi på Wrapped Aave Base wstETH er $ 95.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WABASWSTETH er 28.08, med en total tilgang på 28.07792933658932. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 95.79K.