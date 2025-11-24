Wrapped Aave Base WETH pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) pris i dag er $ 2,894.26, med en 1.47% endring de siste 24 timene. Nåværende WABASWETH til USD konverteringssats er $ 2,894.26 per WABASWETH.

Wrapped Aave Base WETH rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 493,002, med en sirkulerende forsyning på 170.57 WABASWETH. I løpet av de siste 24 timene WABASWETH har den blitt handlet mellom $ 2,838.97(laveste) og $ 2,955.67 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 7,104.16, mens tidenes laveste notering var $ 2,752.38.

Kortsiktig har WABASWETH beveget seg -1.11% i løpet av den siste timen og -10.10% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 493.00K$ 493.00K $ 493.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 493.09K$ 493.09K $ 493.09K Opplagsforsyning 170.57 170.57 170.57 Total forsyning 170.6035572977451 170.6035572977451 170.6035572977451

Nåværende markedsverdi på Wrapped Aave Base WETH er $ 493.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WABASWETH er 170.57, med en total tilgang på 170.6035572977451. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 493.09K.