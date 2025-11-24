Wrapped Aave Base USDC pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) pris i dag er $ 1.11, med en 0.49% endring de siste 24 timene. Nåværende WABASUSDC til USD konverteringssats er $ 1.11 per WABASUSDC.

Wrapped Aave Base USDC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,528,825, med en sirkulerende forsyning på 3.17M WABASUSDC. I løpet av de siste 24 timene WABASUSDC har den blitt handlet mellom $ 1.099(laveste) og $ 1.13 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.18, mens tidenes laveste notering var $ 1.011.

Kortsiktig har WABASUSDC beveget seg -0.05% i løpet av den siste timen og -0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M Opplagsforsyning 3.17M 3.17M 3.17M Total forsyning 3,166,169.116448 3,166,169.116448 3,166,169.116448

Nåværende markedsverdi på Wrapped Aave Base USDC er $ 3.53M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WABASUSDC er 3.17M, med en total tilgang på 3166169.116448. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.53M.