Wrapped Aave Base EURC pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) pris i dag er $ 1.17, med en 0.14% endring de siste 24 timene. Nåværende WABASEURC til USD konverteringssats er $ 1.17 per WABASEURC.

Wrapped Aave Base EURC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 185,854, med en sirkulerende forsyning på 158.43K WABASEURC. I løpet av de siste 24 timene WABASEURC har den blitt handlet mellom $ 1.17(laveste) og $ 1.18 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.2, mens tidenes laveste notering var $ 1.16.

Kortsiktig har WABASEURC beveget seg -0.01% i løpet av den siste timen og -1.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 185.85K$ 185.85K $ 185.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 165.33K$ 165.33K $ 165.33K Opplagsforsyning 158.43K 158.43K 158.43K Total forsyning 140,928.27811 140,928.27811 140,928.27811

Nåværende markedsverdi på Wrapped Aave Base EURC er $ 185.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WABASEURC er 158.43K, med en total tilgang på 140928.27811. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 165.33K.