Wrapped Aave Avalanche WAVAX pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) pris i dag er $ 14,32, med en 0,61% endring de siste 24 timene. Nåværende WAAVAWAVAX til USD konverteringssats er $ 14,32 per WAAVAWAVAX.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 43 561, med en sirkulerende forsyning på 3,02K WAAVAWAVAX. I løpet av de siste 24 timene WAAVAWAVAX har den blitt handlet mellom $ 14,24(laveste) og $ 14,46 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 37,8, mens tidenes laveste notering var $ 9,46.

Kortsiktig har WAAVAWAVAX beveget seg -0,56% i løpet av den siste timen og -9,67% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Avalanche WAVAX (WAAVAWAVAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43,56K$ 43,56K $ 43,56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43,56K$ 43,56K $ 43,56K Opplagsforsyning 3,02K 3,02K 3,02K Total forsyning 3 019,751658254967 3 019,751658254967 3 019,751658254967

Nåværende markedsverdi på Wrapped Aave Avalanche WAVAX er $ 43,56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAAVAWAVAX er 3,02K, med en total tilgang på 3019.751658254967. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43,56K.