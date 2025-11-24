Hva er WAAVASAVAX

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 83.83K $ 83.83K $ 83.83K Total forsyning: $ 5.02K $ 5.02K $ 5.02K Sirkulerende forsyning: $ 5.03K $ 5.03K $ 5.03K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 83.71K $ 83.71K $ 83.71K All-time high: $ 43.88 $ 43.88 $ 43.88 All-Time Low: $ 14.82 $ 14.82 $ 14.82 Nåværende pris: $ 16.68 $ 16.68 $ 16.68 Lær mer om Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) pris Kjøp WAAVASAVAX nå!

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WAAVASAVAX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WAAVASAVAX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WAAVASAVAXs tokenomics, kan du utforske WAAVASAVAX tokenets livepris!

WAAVASAVAX prisforutsigelse Vil du vite hvor WAAVASAVAX kan være på vei? Vår WAAVASAVAX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WAAVASAVAX tokenets prisforutsigelse nå!

