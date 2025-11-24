Wrapped Aave Avalanche SAVAX pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) pris i dag er $ 16.45, med en 0.93% endring de siste 24 timene. Nåværende WAAVASAVAX til USD konverteringssats er $ 16.45 per WAAVASAVAX.

Wrapped Aave Avalanche SAVAX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 78,480, med en sirkulerende forsyning på 4.78K WAAVASAVAX. I løpet av de siste 24 timene WAAVASAVAX har den blitt handlet mellom $ 16.29(laveste) og $ 16.56 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 43.88, mens tidenes laveste notering var $ 14.82.

Kortsiktig har WAAVASAVAX beveget seg -0.43% i løpet av den siste timen og -12.15% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 78.48K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 78.48K
Opplagsforsyning 4.78K
Total forsyning 4,777.539356286037

