Wrapped Aave Arbitrum wstETH pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) pris i dag er $ 3,404.58, med en 1.58% endring de siste 24 timene. Nåværende WAARBWSTETH til USD konverteringssats er $ 3,404.58 per WAARBWSTETH.

Wrapped Aave Arbitrum wstETH rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 569,621, med en sirkulerende forsyning på 166.05 WAARBWSTETH. I løpet av de siste 24 timene WAARBWSTETH har den blitt handlet mellom $ 3,335.49(laveste) og $ 3,464.97 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 6,078.71, mens tidenes laveste notering var $ 3,215.58.

Kortsiktig har WAARBWSTETH beveget seg -1.27% i løpet av den siste timen og -8.83% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Arbitrum wstETH (WAARBWSTETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 569.62K$ 569.62K $ 569.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 569.62K$ 569.62K $ 569.62K Opplagsforsyning 166.05 166.05 166.05 Total forsyning 166.0399723940905 166.0399723940905 166.0399723940905

Nåværende markedsverdi på Wrapped Aave Arbitrum wstETH er $ 569.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAARBWSTETH er 166.05, med en total tilgang på 166.0399723940905. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 569.62K.