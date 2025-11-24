Wrapped Aave Arbitrum WETH pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) pris i dag er $ 2,940.85, med en 1.20% endring de siste 24 timene. Nåværende WAARBWETH til USD konverteringssats er $ 2,940.85 per WAARBWETH.

Wrapped Aave Arbitrum WETH rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 555,021, med en sirkulerende forsyning på 188.73 WAARBWETH. I løpet av de siste 24 timene WAARBWETH har den blitt handlet mellom $ 2,881.27(laveste) og $ 3,010.69 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 5,197.67, mens tidenes laveste notering var $ 2,763.58.

Kortsiktig har WAARBWETH beveget seg -1.16% i løpet av den siste timen og -8.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 555.02K$ 555.02K $ 555.02K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 555.02K$ 555.02K $ 555.02K Opplagsforsyning 188.73 188.73 188.73 Total forsyning 188.7282506836622 188.7282506836622 188.7282506836622

Nåværende markedsverdi på Wrapped Aave Arbitrum WETH er $ 555.02K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAARBWETH er 188.73, med en total tilgang på 188.7282506836622. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 555.02K.