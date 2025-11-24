Wrapped Aave Arbitrum USDT pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) pris i dag er $ 1.2, med en 0.87% endring de siste 24 timene. Nåværende WAARBUSDT til USD konverteringssats er $ 1.2 per WAARBUSDT.

Wrapped Aave Arbitrum USDT rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,610,392, med en sirkulerende forsyning på 3.01M WAARBUSDT. I løpet av de siste 24 timene WAARBUSDT har den blitt handlet mellom $ 1.19(laveste) og $ 1.22 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4.28, mens tidenes laveste notering var $ 0.359434.

Kortsiktig har WAARBUSDT beveget seg -0.16% i løpet av den siste timen og -0.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Arbitrum USDT (WAARBUSDT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M Opplagsforsyning 3.01M 3.01M 3.01M Total forsyning 3,005,730.6756 3,005,730.6756 3,005,730.6756

Nåværende markedsverdi på Wrapped Aave Arbitrum USDT er $ 3.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAARBUSDT er 3.01M, med en total tilgang på 3005730.6756. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.61M.