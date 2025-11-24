Wrapped Aave Arbitrum USDCn pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) pris i dag er $ 1.15, med en 0.88% endring de siste 24 timene. Nåværende WAARBUSDCN til USD konverteringssats er $ 1.15 per WAARBUSDCN.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,672,139, med en sirkulerende forsyning på 2.32M WAARBUSDCN. I løpet av de siste 24 timene WAARBUSDCN har den blitt handlet mellom $ 1.14(laveste) og $ 1.17 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 4.09, mens tidenes laveste notering var $ 0.343859.

Kortsiktig har WAARBUSDCN beveget seg -0.16% i løpet av den siste timen og +0.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Arbitrum USDCn (WAARBUSDCN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Opplagsforsyning 2.32M 2.32M 2.32M Total forsyning 2,324,338.487229 2,324,338.487229 2,324,338.487229

Nåværende markedsverdi på Wrapped Aave Arbitrum USDCn er $ 2.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAARBUSDCN er 2.32M, med en total tilgang på 2324338.487229. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.67M.