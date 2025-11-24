Wrapped Aave Arbitrum GHO pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) pris i dag er $ 1.073, med en 0.88% endring de siste 24 timene. Nåværende WAARBGHO til USD konverteringssats er $ 1.073 per WAARBGHO.

Wrapped Aave Arbitrum GHO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,819,122, med en sirkulerende forsyning på 4.49M WAARBGHO. I løpet av de siste 24 timene WAARBGHO har den blitt handlet mellom $ 1.066(laveste) og $ 1.09 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.12, mens tidenes laveste notering var $ 0.976544.

Kortsiktig har WAARBGHO beveget seg -0.16% i løpet av den siste timen og -0.01% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Arbitrum GHO (WAARBGHO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.82M$ 4.82M $ 4.82M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.82M$ 4.82M $ 4.82M Opplagsforsyning 4.49M 4.49M 4.49M Total forsyning 4,492,325.87985899 4,492,325.87985899 4,492,325.87985899

