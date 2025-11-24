Wrapped Aave Arbitrum ezETH pris i dag

Sanntids Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) pris i dag er $ 2,973.67, med en 1.83% endring de siste 24 timene. Nåværende WAARBEZETH til USD konverteringssats er $ 2,973.67 per WAARBEZETH.

Wrapped Aave Arbitrum ezETH rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 238,656, med en sirkulerende forsyning på 80.26 WAARBEZETH. I løpet av de siste 24 timene WAARBEZETH har den blitt handlet mellom $ 2,913.86(laveste) og $ 3,021.09 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 5,048.06, mens tidenes laveste notering var $ 2,832.7.

Kortsiktig har WAARBEZETH beveget seg -1.34% i løpet av den siste timen og -9.08% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped Aave Arbitrum ezETH (WAARBEZETH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 238.66K$ 238.66K $ 238.66K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 238.66K$ 238.66K $ 238.66K Opplagsforsyning 80.26 80.26 80.26 Total forsyning 80.25641377936766 80.25641377936766 80.25641377936766

Nåværende markedsverdi på Wrapped Aave Arbitrum ezETH er $ 238.66K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAARBEZETH er 80.26, med en total tilgang på 80.25641377936766. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 238.66K.