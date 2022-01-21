Wrapped A7A5 (WA7A5) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wrapped A7A5 (WA7A5), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wrapped A7A5 (WA7A5) Informasjon wA7A5 is a wrapped version of A7A5. Since A7A5 is a rebasing token, and rebasing tokens are incompatible with some DeFi platforms like decentralized exchanges (DEXs) because their supply constantly changes, disrupting liquidity pools, we created wA7A5, that works without a rebasing mechanism, and it is compatible with DeFi platforms. A7A5 is a rouble-backed stablecoin, maintaining a 1:1 peg to the Russian Rouble. Fiat deposits in Roubles are held in top-tier banks with a correspondent network connected to Kyrgyz Republic and high overnight interest rates. A7A5 is committed to transparency: reserve reports are updated weekly, and independent firms conduct external audits quarterly ensuring full accountability and trust. A7A5 generates revenue from the interest earnings and automatically distributes 50% of this income to all token holders at a random time each day when funds are received in bank deposits. No action is required from token holders to receive these distributions - just hold tokens in the wallet. A7A5 leverages blockchain technology to provide users with direct exposure to the Russian Rouble. It enables various opportunities, including carry trade with other stablecoins and earning on providing liquidity on DeFi platforms such as Curve, Uniswap, and Convex. A7A5 is a stablecoin issued in Kyrgyzstan by the company Old Vector, fully compliant with Kyrgyz legislation on virtual asset service providers (VASP) enacted on January 21, 2022 - the Law of the Kyrgyz Republic “On Virtual Assets” No. 12. The token is regulated under the country’s comprehensive digital asset framework, operates under state supervision, and meets all requirements for fiat backing, regular independent audits, and investor protection. Offisiell nettside: https://a7a5.io/ Teknisk dokument: https://docs.a7a5.io/ Kjøp WA7A5 nå!

Wrapped A7A5 (WA7A5) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wrapped A7A5 (WA7A5), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 110.56K $ 110.56K $ 110.56K Total forsyning: $ 375.79M $ 375.79M $ 375.79M Sirkulerende forsyning: $ 375.79M $ 375.79M $ 375.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 110.56K $ 110.56K $ 110.56K All-time high: $ 0.01311115 $ 0.01311115 $ 0.01311115 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00029419 $ 0.00029419 $ 0.00029419 Lær mer om Wrapped A7A5 (WA7A5) pris

Wrapped A7A5 (WA7A5) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wrapped A7A5 (WA7A5) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WA7A5 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WA7A5 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WA7A5s tokenomics, kan du utforske WA7A5 tokenets livepris!

