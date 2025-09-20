Wrapped A7A5 Pris (WA7A5)
--
--
-19.26%
-19.26%
Wrapped A7A5 (WA7A5) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WA7A5 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WA7A5 er $ 0.01311115, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WA7A5 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -19.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Wrapped A7A5 er $ 112.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WA7A5 er 375.79M, med en total tilgang på 375794421.990724. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 112.77K.
I løpet av i dag er prisendringen på Wrapped A7A5 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Wrapped A7A5 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Wrapped A7A5 til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Wrapped A7A5 til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|--
|30 dager
|$ 0
|-97.28%
|60 dager
|$ 0
|-97.69%
|90 dager
|$ 0
|--
wA7A5 is a wrapped version of A7A5. Since A7A5 is a rebasing token, and rebasing tokens are incompatible with some DeFi platforms like decentralized exchanges (DEXs) because their supply constantly changes, disrupting liquidity pools, we created wA7A5, that works without a rebasing mechanism, and it is compatible with DeFi platforms. A7A5 is a rouble-backed stablecoin, maintaining a 1:1 peg to the Russian Rouble. Fiat deposits in Roubles are held in top-tier banks with a correspondent network connected to Kyrgyz Republic and high overnight interest rates. A7A5 is committed to transparency: reserve reports are updated weekly, and independent firms conduct external audits quarterly ensuring full accountability and trust. A7A5 generates revenue from the interest earnings and automatically distributes 50% of this income to all token holders at a random time each day when funds are received in bank deposits. No action is required from token holders to receive these distributions - just hold tokens in the wallet. A7A5 leverages blockchain technology to provide users with direct exposure to the Russian Rouble. It enables various opportunities, including carry trade with other stablecoins and earning on providing liquidity on DeFi platforms such as Curve, Uniswap, and Convex. A7A5 is a stablecoin issued in Kyrgyzstan by the company Old Vector, fully compliant with Kyrgyz legislation on virtual asset service providers (VASP) enacted on January 21, 2022 - the Law of the Kyrgyz Republic “On Virtual Assets” No. 12. The token is regulated under the country’s comprehensive digital asset framework, operates under state supervision, and meets all requirements for fiat backing, regular independent audits, and investor protection.
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Hvor mye vil Wrapped A7A5 (WA7A5) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Wrapped A7A5 (WA7A5) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Wrapped A7A5.
Sjekk Wrapped A7A5prisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak Wrapped A7A5 (WA7A5) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WA7A5 tokenets omfattende tokenomics nå!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
|09-16 14:49:00
|Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.