Wrapped 0G pris i dag

Sanntids Wrapped 0G (W0G) pris i dag er $ 1.28, med en 5.94% endring de siste 24 timene. Nåværende W0G til USD konverteringssats er $ 1.28 per W0G.

Wrapped 0G rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 15,659,226, med en sirkulerende forsyning på 12.14M W0G. I løpet av de siste 24 timene W0G har den blitt handlet mellom $ 1.23(laveste) og $ 1.6 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 3.31, mens tidenes laveste notering var $ 0.94681.

Kortsiktig har W0G beveget seg -0.16% i løpet av den siste timen og +2.68% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wrapped 0G (W0G) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.66M$ 15.66M $ 15.66M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.66M$ 15.66M $ 15.66M Opplagsforsyning 12.14M 12.14M 12.14M Total forsyning 12,139,349.0 12,139,349.0 12,139,349.0

