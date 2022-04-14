Wownero (WOW) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Wownero (WOW), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Wownero (WOW) Informasjon Wownero is a fairly launched privacy-centric meme coin with no premine. It has a relatively flat emission curve with a capped supply and is the first cryptocurrency to use bulletproofs to reduce transaction size on a mainnet. Offisiell nettside: http://wownero.org/ Kjøp WOW nå!

Wownero (WOW) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Wownero (WOW), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M Total forsyning: $ 96.05M $ 96.05M $ 96.05M Sirkulerende forsyning: $ 96.02M $ 96.02M $ 96.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M All-time high: $ 2.08 $ 2.08 $ 2.08 All-Time Low: $ 0.00110858 $ 0.00110858 $ 0.00110858 Nåværende pris: $ 0.0372346 $ 0.0372346 $ 0.0372346 Lær mer om Wownero (WOW) pris

Wownero (WOW) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Wownero (WOW) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WOW tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WOW tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WOWs tokenomics, kan du utforske WOW tokenets livepris!

WOW prisforutsigelse Vil du vite hvor WOW kan være på vei? Vår WOW prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WOW tokenets prisforutsigelse nå!

