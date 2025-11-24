WORT pris i dag

Sanntids WORT (WORT) pris i dag er $ 0.00002888, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende WORT til USD konverteringssats er $ 0.00002888 per WORT.

WORT rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 28,881, med en sirkulerende forsyning på 1.00B WORT. I løpet av de siste 24 timene WORT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0021556, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002888.

Kortsiktig har WORT beveget seg -- i løpet av den siste timen og -35.38% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

WORT (WORT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 28.88K$ 28.88K $ 28.88K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.88K$ 28.88K $ 28.88K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

